Український саночник створив фурор на трасі Олімпіади: випав і знов застрибнув
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Під час першого туру чоловічого змагання суботи на Зимових іграх 2018 року в Пхенчхані Андрій Мандзій з України впав з саней, але швидко потім знову застрибнув. Про це повідомляє видання NY DAILY NEWS, передає УНН.
Мандзій врізався в бокову стінку лише на 15 секунд і перекинувся з саней. Натомість відразу ж схопив їх лівою рукою, проїхавши на животі ще п'ять секунд. Зрештою, він перевернувся і стрибнув назад у сані.
Український спортсмен завершив заїзд з результатом 1:02.395, програвши 15 секунд лідерові змагань і посівши 40 місце.
Раніше 29-річний юнак посів 31-е місце на Олімпійських іграх у Сочі 2014 року.
Нагадаємо, Українські саночники не пробилися до фіналу Олімпіади-2018.