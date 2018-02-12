Український саночник створив фурор на трасі Олімпіади: випав і знов застрибнув

Мандзій врізався в бокову стінку лише на 15 секунд і перекинувся з саней. Натомість відразу ж схопив їх лівою рукою, проїхавши на животі ще п'ять секунд. Зрештою, він перевернувся і стрибнув назад у сані.

Український спортсмен завершив заїзд з результатом 1:02.395, програвши 15 секунд лідерові змагань і посівши 40 місце.

Раніше 29-річний юнак посів 31-е місце на Олімпійських іграх у Сочі 2014 року.

Нагадаємо, Українські саночники не пробилися до фіналу Олімпіади-2018.