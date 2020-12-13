Український півзахисник відзначився дублем в футбольному чемпіонаті Угорщини

Наш виконавець отримав м’яч у чужій штрафній на 14 хвилині та прицільним ударом потрапив у ціль. Ближче до перерви партнер українця по клубу перехопив м’яч на чужій половині і при виході з воротарем віддав результативну передачу — Петряку залишилося потрапити у порожні ворота.

Підсумковий рахунок 4:1 допоміг “Фехервару” одноосібно вийти на друге місце — 25 очок і 7 пунктів відставання від “Ференцвароша”.

Зауважимо, що в активі Петряка стало 6 забитих голів — найкращий бомбардир клубу в чемпіонаті, та входить до топ-5 найкращих в першості Угорщини.