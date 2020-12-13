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Український півзахисник відзначився дублем в футбольному чемпіонаті Угорщини

Київ • УНН

 • 10865 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Півзахисник “МОЛ Фехервара” Іван Петряк відзначився дублем у матчі 14-го туру чемпіонату Угорщини з “Будафокі”, передає УНН.

Наш виконавець отримав м’яч у чужій штрафній на 14 хвилині та прицільним ударом потрапив у ціль. Ближче до перерви партнер українця по клубу перехопив м’яч на чужій половині і при виході з воротарем віддав результативну передачу — Петряку залишилося потрапити у порожні ворота.

Підсумковий рахунок 4:1 допоміг “Фехервару” одноосібно вийти на друге місце — 25 очок і 7 пунктів відставання від “Ференцвароша”.

Зауважимо, що в активі Петряка стало 6 забитих голів — найкращий бомбардир клубу в чемпіонаті, та входить до топ-5 найкращих в першості Угорщини.

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