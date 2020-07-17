Український півзахисник оформив перший гол за італійський клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. ФК “Лечче” українця Євгена Шахова прийняв “Фіорентину” у протистоянні 33 туру Серії А, повідомляє УНН.
Тренерський штаб надав ігровий час Шахову тільки на 71 хвилині, коли його колектив поступався 0:3. Шахову вдалося оформити гол на 88 хвилині, замкнувши простріл партнера — 1:3.
Після поразки “Лечче” залишилась в зоні вильоту — 18 рядок.
Додамо, для Шахова цей гол став першим за “Лечче” при трьох результативних передачах в 21 поєдинку.