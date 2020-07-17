Украинский полузащитник оформил первый гол за итальянский клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. ФК “Лечче” украинца Евгения Шахова принял “Фиорентину” в противостоянии 33 тура Серии А, сообщает УНН.
Тренерский штаб предоставил игровое время Шахову только на 71 минуте, когда его коллектив уступал 0:3. Шахову удалось оформить гол на 88 минуте, замкнув прострел партнера — 1:3.
После поражения “Лечче” осталась в зоне вылета — 18 строчка.
Добавим, для Шахова этот гол стал первым за “Лечче” при трех результативных передачах в 21 поединке.