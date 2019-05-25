Український півзахисник оформив дубль в заключному турі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. У заключному 34-му турі турецької Суперліги з футболу новоспечений чемпіон країни “Галатасарай” приїхав в гості до колективу “Сівасспор” за який виступає український хавбек Сергій Рибалка, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
Наприкінці стартового тайму при рахунку 0:2 Рибалка успішно відзначився на добиванні, скоротивши відставання. До перерви “Сівасспор” встиг відігратися (2:2).
Після відпочинку на два голи “Сівасспору” гості відповіли тільки одним — 4:3. Одне із взяттів воріт в активі екс-півзахисника “Динамо” Рибалки, який завершив гру з дублем.
Зауважимо, що “Сівасспор” посів 11-е місце в чемпіонаті, проте їх ще може змістити вниз два клуби, які мають матч в запасі.
Додамо також, “Галатасарай” став чемпіоном Туреччини, обігнавши “Башакшехір” на один пункт.