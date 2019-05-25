Украинский полузащитник оформил дубль в заключительном туре чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В заключительном 34-м туре турецкой Суперлиги по футболу новоиспеченный чемпион страны “Галатасарай” приехал в гости к коллективу “Сивасспор” за который выступает украинский хавбек Сергей Рыбалка, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В конце стартового тайма при счете 0:2 Рыбалка успешно отличился на добивании, сократив отставание. До перерыва “Сивасспор” успел отыграться (2: 2).
После отдыха на два гола “Сивасспора” гости ответили только одним — 4:3. Одна из взятии ворот в активе экс-полузащитника “Динамо” Рыбалки, который завершил игру с дублем.
Заметим, что “Сивасспор” занял одиннадцатое место в чемпионате, однако их еще может сместить вниз два клуба, которые имеют матч в запасе.
Добавим также, “Галатасарай” стал чемпионом Турции, обогнав “Башакшехир” на один пункт.