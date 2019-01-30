Український півзахисник оформив дебютний гол за турецький клуб

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Півзахисник Дмитро Коркішко відзначився голом у баталії другого за силою чемпіонату Туреччини з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Коркішко у формі ФК "Хатайспор" зустрічався проти "Карабюкспора". Півзахисник вийшов на поле на 78 хвилині і встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:0. Коркішко отримав м'яч у штрафній, на замаху прибрав опонента та відзначився у воротах екс-клубу українців Олександра Рибки та Селезньова.

Наразі клуб українця перебуває на третій сходинці чемпіонату, що надає право провести поєдинки плей-оф за право виступати в еліті турецького футболу.

Додамо також, 28-річний Коркішко є вихованцем київського "Динамо", виступав за "Чорноморець", "Полтаву" і турецький "Гіресунспор", а також за юніорські збірні України.

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