Український півзахисник оформив дебютний гол за турецький клуб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Півзахисник Дмитро Коркішко відзначився голом у баталії другого за силою чемпіонату Туреччини з футболу, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
Коркішко у формі ФК "Хатайспор" зустрічався проти "Карабюкспора". Півзахисник вийшов на поле на 78 хвилині і встановив остаточний рахунок у зустрічі – 2:0. Коркішко отримав м'яч у штрафній, на замаху прибрав опонента та відзначився у воротах екс-клубу українців Олександра Рибки та Селезньова.
Наразі клуб українця перебуває на третій сходинці чемпіонату, що надає право провести поєдинки плей-оф за право виступати в еліті турецького футболу.
Додамо також, 28-річний Коркішко є вихованцем київського "Динамо", виступав за "Чорноморець", "Полтаву" і турецький "Гіресунспор", а також за юніорські збірні України.