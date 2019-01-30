Украинский полузащитник оформил дебютный гол за турецкий клуб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Полузащитник Дмитрий Коркишко отличился голом в баталии второго по силе чемпионата Турции по футболу, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Коркишко в форме ФК "Хатайспор" встречался с "Карабюкспором". Полузащитник вышел на поле на 78 минуте и установил окончательный счет во встрече - 2:0. Коркишко получил мяч в штрафной, на замахе убрал оппонента и отметился в воротах экс-клуба украинца Александра Рыбки и Селезнева.
Сейчас клуб украинец находится на третьей строчке чемпионата, что дает право провести поединки плей-офф за право выступать в элите турецкого футбола.
Добавим также, 28-летний Коркишко является воспитанником киевского "Динамо", выступал за "Черноморец", "Полтаву" и турецкий "Гиресунспор", а также за юниорские сборные Украины.