Український паспорт Саакашвілі виявлено на квартирі його поплічника - Генпрокурор

"Вчора під час обшуків на квартирах Северіона Донгадзе в Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі злополучний паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, знаходився чи то у Президента України, чи то у міністра внутрішніх справ України. Насправді він весь час перебував у Донгадзе – брехня і тут вилізла на поверхню", - сказав Луценко.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.