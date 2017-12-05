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Український паспорт Саакашвілі виявлено на квартирі його поплічника - Генпрокурор

Український паспорт Саакашвілі виявлено на квартирі його поплічника - Генпрокурор

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Український паспорт Міхєїла Саакашвілі, який за його словами, знаходився в Адміністрації Президента, було виявлено вчора на одній із квартир затриманого Северіона Донгадзе. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Вчора під час обшуків на квартирах Северіона Донгадзе в Києві було виявлено багато необхідних для слідства матеріалів, у тому числі злополучний паспорт громадянина України Саакашвілі, який, за його словами, знаходився чи то у Президента України, чи то у міністра внутрішніх справ України. Насправді він весь час перебував у Донгадзе – брехня і тут вилізла на поверхню", - сказав Луценко.

Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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