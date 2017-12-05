Украинский паспорт Саакашвили обнаружен на квартире его сообщника - Генпрокурор

"Вчера во время обысков на квартирах Севериона Донгадзе в Киеве было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился то ли у Президента Украины, то ли у министра внутренних дел Украины. На самом деле он все время находился в Донгадзе - ложь и здесь вылезла на поверхность", - сказал Луценко.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.