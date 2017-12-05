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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9955 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 23120 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100629 просмотра

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10 марта, 18:32 • 110275 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 130840 просмотра

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Украинский паспорт Саакашвили обнаружен на квартире его сообщника - Генпрокурор

Украинский паспорт Саакашвили обнаружен на квартире его сообщника - Генпрокурор

Киев  •  УНН

 • 8718 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Украинский паспорт Михеила Саакашвили, который, по его словам, находился в Администрации Президента, был обнаружен вчера в одной из квартир задержанного Севериона Донгадзе. Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.

"Вчера во время обысков на квартирах Севериона Донгадзе в Киеве было обнаружено много необходимых для следствия материалов, в том числе злополучный паспорт гражданина Украины Саакашвили, который, по его словам, находился то ли у Президента Украины, то ли у министра внутренних дел Украины. На самом деле он все время находился в Донгадзе - ложь и здесь вылезла на поверхность", - сказал Луценко.

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

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