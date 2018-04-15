Український легіонер "ПАОКу" відзначився черговим голом у чемпіонаті Греції
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Український екс-півзахисник “Дніпра” Євген Шахов результативно провів зустріч чемпіонату Греції у складі “ПАОКу”, інформує УНН з посиланням на ФФУ.
Шахов вийшов у стартовому складі свого “ПАОКу” на черговий матч чемпіонату Греції, який його команда проводила вдома проти “Паніоніоса”.
Уже на 2-й хвилині зустрічі хавбек відкрив рахунок, вдало скориставшись скидкою партнера. “ПАОК” спокійно довів двобій до своєї перемоги — 3:1 і як мінімум до завтрашнього вечора очолив турнірну таблицю чемпіонату (58 очок).
Додамо, що в цьому сезоні Євген провів у складі “ПАОКу” 27 матчів, в яких забив сім м’ячів та віддав дві результативні передачі.