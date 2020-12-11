Український клуб продовжив переможну серію в гандбольній Лізі чемпіонів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Запорізький ГК "Мотор" продовжив свою переможну ходу в Лізі чемпіонів, додавши в свій актив ще одну вікторію на виїзді. Про це повідомляє сайт клубу, передає УНН.

Поступаючись французькому “Нанту” п’ять м’ячів, українська дружина змогла переломити хід гри і з мінімальною перевагою виграти виїзний поєдинок — 31:32.

“Звичайно, цей матч був дуже складним для нас. У першому таймі ми допустили багато технічних помилок, а суперники відмінно цим скористалися. „Нант“ зумів встановити вагому перевагу, але ми змогли зрівняти рахунок в першій половині матчу. У другій — хлопці почали грати більш активно, менше помилок, більше реалізації. Я задоволений результатом матчу, а ще більше — характером своїх гравців. Хлопці не стали зациклюватися на невдачах, переломили хід гри і взяли очки на виїзді”, — відзначив головний тренер “Мотора” Гінтарас Савукінас.

Примітно, після семи турів запорізький колектив займає четверте місце в групі B, набравши вісім очок. Крім того, у клубу чотири перемоги поспіль.

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