Украинский клуб продлил победную серию в гандбольной Лиге чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Запорожский ГК “Мотор” продолжил свое победное шествие в Лиге чемпионов, добавив в свой актив еще одну викторию на выезде. Об этом сообщает сайт клуба, передает УНН.
Уступая французскому “Нанту” пять мячей, украинская дружина смогла переломить ход игры и с минимальным преимуществом выиграть выездной поединок — 31:32.
“Конечно, этот матч был очень сложным для нас. В первом тайме мы допустили много технических ошибок, а соперники отлично этим воспользовались. „Нант“ сумел установить весомое преимущество, но мы смогли сравнять счет в первой половине матча. Во второй — ребята начали играть более активно, меньше ошибок, больше реализации. Я доволен результатом матча, а еще больше — по характеру своих игроков. Ребята не стали зацикливаться на неудачах, переломили ход игры и взяли очки на выезде”, — отметил главный тренер “Мотора” Гинтарас Савукинас.
Примечательно, после семи туров запорожский коллектив занимает четвертое место в группе B, набрав восемь очков. Кроме того, у клуба четыре победы подряд.