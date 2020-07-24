Український гросмейстер здобув перший виграш на турнірі "Легенди шахів"

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Київ • УНН

 • 23824 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу на турнірі "Легенди шахів", передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Українець обіграв Дін Ліженя з Китаю з результатом 2,5:1,5.

У перших двох турах Іванчук програв. Спочатку українець поступився Леко, а потім — Гельфанду.

Турнірне становище наразі набуло наступного вигляду: Карлсен, Свідлер — по 9 очок, Непомнящий — 8, Гельфанд — 6, Іванчук, Крамник — по 4, Гирі — 3, Леко — 2, Ананд, Дін Ліжень — по 0.

У четвертому турі Іванчуку буде протистояти Непомнящий.

Зауважимо, що турнір "Легенди Шахів" почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів виступатимуть 10 шахістів. Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Призовий фонд складає 150 тис. дол.

Українські Національні Новини

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