Украинский гроссмейстер получил первый выигрыш на турнире "Легенды шахмат"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Украинский гроссмейстер Василий Иванчук одержал победу на турнире "Легенды шахмат", передает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Украинец обыграл Дин Лиженя из Китая с результатом 2,5:1,5.
В первых двух турах Иванчук проиграл. Сначала украинец уступил Леко, а затем - Гельфанду.
Положение сейчас приобрело следующий вид: Карлсен, Свидлер - по 9 очков, Непомнящий - 8, Гельфанд - 6, Иванчук, Крамник - по 4, Гири - 3, Леко - 2, Ананд, Дин Лижень - по 0.
В четвертом туре Иванчуку будет противостоять Непомнящий.
Отметим, что турнир "Легенды Шахмат" начался с предварительного раунда, где в течение 9 дней будут выступать 10 шахматистов. Затем четверка лучших разыграет титул по нокаут-системе, полуфиналы и финал (5 августа) будут играть до 2-х побед, каждый матч состоит из четырех партий с контролем 15 + 10. Призовой фонд составляет 150 тыс. долл.