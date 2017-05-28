Український гросмейстер О.Зубов переміг на шаховому турнірі в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Український гросмейстер Олександр Зубов переміг на 36-му шаховому фестивалі у Залакароші (Угорщина). Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Федерації шахів України.
У міжнародних змаганнях брали участь 108 учасників, серед яких — 29 гросмейстерів та 41 майстер. Українець у 8-ми турах набрав 7 очок і став першим у турнірній таблиці. Стільки ж очок було у рейтинг-фаворита змагань — угорського гросмейстера Раппорта, протей ого додаткові показники були гіршими за О.Зубова.
Наступним серед інших п’яти українських шахістів, які брали участь у цьому турнірі, став гросмейстер Єфименко з 6-ма очками, що дозволило йому розділити 7-15 місця.
Нагадаємо, Лондон претендує на проведення матчу за звання чемпіона світу з шахів у 2018 році.