Украинский гроссмейстер О.Зубов победил на шахматном турнире в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Украинский гроссмейстер Александр Зубов победил на 36-м шахматном фестивале в Залакарош (Венгрия). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации шахмат Украины.
В международных соревнованиях принимали участие 108 участников, среди которых - 29 гроссмейстеров и 41 мастер. Украинец в 8-ми турах набрал 7 очков и стал первым в турнирной таблице. Столько же очков было в рейтинг-фаворита соревнований - венгерского гроссмейстера раппорт, протей ого дополнительные показатели были хуже О.Зубова.
Следующим среди других пяти украинских шахматистов, которые принимали участие в этом турнире, стал гроссмейстер Ефименко с 6-ю очками, что позволило ему разделить 7-15 места.
Напомним, Лондон претендует на проведение матча за звание чемпиона мира по шахматам в 2018 году.