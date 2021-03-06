Український гандбольний клуб продовжив переможну серію в єврокубку

Деталі

Перша половина для українського гранду стала справнім випробуванням: хорвати зуміли захопити лідерство з різницею в п’ять м’ячів (10:5, 12:7), і змогли до перерви скоротити відставання тільки до двох (17:15).

Після перерви підопічні Гінтарса Савукінаса переломили хід подій та святкували переконливий виграш — 35:28.

Це третя перемога “Мотора” в рамках групового етапу SEHA-Ліги. Українська команда йде без поразок і очолює квартет B.

Наступний матч в SEHA-Лізі запоріжці проведуть 20 березня проти північномакедонського “Вардара 1961”.

Доповнення

“Мотор” посів п’яте місце в групі B Ліги чемпіонів і вийшов у плей-офф турніру, де зіграє проти “Мєшков Брест” із Білорусі.