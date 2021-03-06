Український гандбольний клуб продовжив переможну серію в єврокубку

ukru
18 березня, 21:00 • 39640 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 82701 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 63826 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 102181 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 71622 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 98800 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116936 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144846 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184303 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312948 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 106860 перегляди
Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години

Розмова між Трампом та путіним тривала 2,5 години

18 березня, 17:26 • 71302 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101996 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 99628 перегляди
Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

Чоловіки за кордоном зможуть стати на облік без відвідування ТЦК і без проходження ВЛК: Міноборони внесе проєкт постанови

18 березня, 18:53 • 25962 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 62940 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312948 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246820 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340462 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 65535 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110439 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111196 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 108141 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121562 перегляди
Актуальне
Український гандбольний клуб продовжив переможну серію в єврокубку

Український гандбольний клуб продовжив переможну серію в єврокубку

Київ • УНН

 • 16782 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Запорізький ГК “Мотор” на виїзді зустрівся з хорватським клубом “Нексе” в рамках третього туру SEHA-Ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Перша половина для українського гранду стала справнім випробуванням: хорвати зуміли захопити лідерство з різницею в п’ять м’ячів (10:5, 12:7), і змогли до перерви скоротити відставання тільки до двох (17:15).

Після перерви підопічні Гінтарса Савукінаса переломили хід подій та святкували переконливий виграш — 35:28.

Це третя перемога “Мотора” в рамках групового етапу SEHA-Ліги. Українська команда йде без поразок і очолює квартет B.

Наступний матч в SEHA-Лізі запоріжці проведуть 20 березня проти північномакедонського “Вардара 1961”.

Доповнення

“Мотор” посів п’яте місце в групі B Ліги чемпіонів і вийшов у плей-офф турніру, де зіграє проти “Мєшков Брест” із Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79