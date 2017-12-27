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Український гандболіст увійшов до списку кращих бомбардирів 12-кратного чемпіона Німеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українець Станіслав Жуков закріпив за собою роль одного з лідерів 12-кратного чемпіона німецької гандбольної Бундесліги ГК "Гуммерсбасі", інформує УНН з посиланням на Федерацію гандболу України.

Український гандболіст увійшов до списку кращих бомбардирів 12-кратного чемпіона Німеччини

У домашньому поєдинку 19 туру проти "Мельзунген" Жуков, забивши 5 голів, став найкращим снайпером команди. У списку кращих бомбардирів "Гуммерсбасі" за весь сезон 25-річний українець вийшов на третє місце - 65 голів в 19 матчах чемпіонату.

Всі свої м'ячі він закинув з гри.

Примітно, що Жуков також є кращим в клубі за кількістю результативних передач - 40 ассистів.

Додамо, що "Гуммерсбах" як і раніше не може перервати серію невдач у чемпіонаті. Програвши "Мельузенгену" 17:25, команда зазнала вже 5 поразки поспіль і пішла на велику перерву, займаючи 14 місце турнірної таблиці (5 перемог і 14 поразок після 19 турів).

Як повідомляв УНН, ГК "Мотор" завершив груповий етап перемогою над лідером Ліги чемпіонів.

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