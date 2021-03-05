Український футболіст оформив результативну дію в матчі Кубку Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Український півзахисник ФК “Мехелен” Мар’ян Швед став автором результативної передачі у грі Кубку Бельгії, передає УНН з посиланням на сайт команди.
Деталі
Українець вийшов на поле на весь другий тайм, замінивши Джеффрі Хайреманса протистояння із ФК “Генк”. На 82-й хвилині Швед зробив гольову передачу на Керима Мрабті, проте матч завершився розгромною поразкою клубу українця.
Відзначимо, у нинішньому сезоні в активі Шведа чотири голи і дві результативні передачі в 15 матчах.
Доповнення
До півфіналу Кубка Бельгії вже пробились “Ейпен”, “Андерлехт”, “Стандард” та “Генк”.