Український футболіст іспанського клубу заразився коронавірусом

Зозуля після позитивного тесту перебуває вдома на самоізоляції. Зазначається, що футболіст почувається добре.

“Альбасете” строго дотримується протоколу, встановленого органами охорони здоров’я і Ла Лігою, так що всі гравці, технічні фахівці і співробітники пройшли тести на антигени з негативними результатами.

Примітно, що у нинішньому сезоні ексфорвард збірної України зіграв у другому дивізіоні чемпіонату Іспанії 17 матчів, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Додамо також, Зозуля має орден “За заслуги” за особистий внесок у розвиток і популяризацію спорту в Україні.