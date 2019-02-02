Український форвард Девіч забив пенальті в чемпіонаті Азербайджану
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Колишній нападник збірної України з футболу Марко Девіч продовжив результативні виступи у чемпіонаті Азербайджану, повідомляє кореспондент УНН.
У гостьовому матчі клуб українця “Сабах” переміг “Зірю” 2:0. На початку другого тайму Девіч розвів м’яч і воротаря по різним кутам завдяки удару з пенальті.
Примітно, що “Сабах” починаючи з 25 хвилини грав у меншості, але на 62 хвилині склади вирівнялися через видалення гравця “Зірі”.
Додамо, що Девіч забив свій 7-й гол в цьому розіграші чемпіонату. Він продовжує очолювати таблицю бомбардирів.