Украинский форвард Девич забил пенальти в чемпионате Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Бывший нападающий сборной Украины по футболу Марко Девич продолжил результативные выступления в чемпионате Азербайджана, сообщает корреспондент УНН.
В гостевом матче клуб украинца “Сабах” победил “Зирю” 2:0. В начале второго тайма Девич развел мяч и вратаря по разным углам благодаря удару с пенальти.
Примечательно, что “Сабах” начиная с 25 минуты играл в меньшинстве, но на 62 минуте составы выровнялись из-за удаления игрока “Зири”.
Добавим, что Девич забил свой 7-й гол в этом розыгрыше чемпионата. Он продолжает возглавлять таблицу бомбардиров.