Український фахівець очолив баскетбольний клуб чемпіонату Литви

Клуб звільнив з тренерської посади Артурса Шталбергса, помічником якого до того працював українець.

"Літкабеліс" посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Литви, маючи 10 перемог в 14-ти матчах, як і "Летувос Рітас", що йде на 3-й позиції.

Примітно, що у складі "Літкабеліса" виступає зірковий екс-гравець збірної Литви, "Реалу", "Фенербахче", "ЦСКА" та київського "Будівельника" – 38-річний Даріуш Лавринович зі своїм братом-близнюком Кшиштофом.

Як повідомляв УНН, збірна України зберегла місце в топ-20 рейтингу ФІБА.