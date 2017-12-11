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Український фахівець очолив баскетбольний клуб чемпіонату Литви

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Український фахівець Віталій Черній став виконуючим обов’язки головного тренера литовського БК "Літкабеліс". Про це інформує УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Клуб звільнив з тренерської посади Артурса Шталбергса, помічником якого до того працював українець.

"Літкабеліс" посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Литви, маючи 10 перемог в 14-ти матчах, як і "Летувос Рітас", що йде на 3-й позиції.

Примітно, що у складі "Літкабеліса" виступає зірковий екс-гравець збірної Литви, "Реалу", "Фенербахче", "ЦСКА" та київського "Будівельника" – 38-річний Даріуш Лавринович зі своїм братом-близнюком Кшиштофом.

Як повідомляв УНН, збірна України зберегла місце в топ-20 рейтингу ФІБА.

 

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