Украинский специалист возглавил баскетбольный клуб чемпионата Литвы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинский специалист Виталий Черний стал исполняющим обязанности главного тренера литовского БК "Литкабелис". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Клуб уволил с тренерской должности Артурса Шталбергса, помощником которого до этого работал украинец.
"Литкабелис" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Литвы, имея 10 побед в 14-ти матчах, как и "Летувос Ритас", идущий на 3-й позиции.
Примечательно, что в составе "Литкабелиса" выступает звездный экс-игрок сборной Литвы, "Реал", "Фенербахче", "ЦСКА" и киевского "Будивельника" - 38-летний Дариуш Лавринович со своим братом-близнецом Кшиштофом.
Как сообщал УНН, сборная Украины сохранила место в топ-20 рейтинга ФИБА.