Український дует завоював першу для країни медаль сезону з гірськолижного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Українські гірськолижники Юлія Маковецька й Тарас Філяк потрапили на п'єдестал пошани на перших офіційних FIS змаганнях сезону, передає УНН з посиланням на Федерацію гірськолижного спорту України.
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Змагання проходили в критому гірськолижному центрі "SnowArena" у Друскінінкай (Литва). У дисципліні слалом Юлія Маковецька й Тарас Філяк отримали "срібло".
Також відзначимо, що серед спортсменів української команди Максим Марійчин фінішував 5, Артем Солдатенко - 12, Дарія Гуля - 6, Марта Попівняк - 9, Алісса Вольська - 10.
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