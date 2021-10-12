Украинский дуэт завоевал первую для страны медаль сезона по горнолыжному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Украинские горнолыжники Юлия Маковецкая и Тарас Филяк попали на пьедестал почета на первых официальных FIS соревнованиях сезона, передает УНН со ссылкой на Федерацию горнолыжного спорта Украины.
Детали
Соревнования проходили в крытом горнолыжном центре “SnowArena” в Друскининкай (Литва). В дисциплине слалом Юлия Маковецкая и Тарас Филяк получили “серебро”.
Также отметим, что среди спортсменов украинской команды Максим Марийки финишировал 5, Артем Солдатенко — 12, Дарья Гуля — 6, Марта Попивняк — 9, Алисса Вольская — 10.
Напомним
Горнолыжный спорт: юношеская сборная Украины завоевала три медали на турнире в Румынии.