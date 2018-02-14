Український дует саночників стартував на ОІ-2018

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. У Пхьончхані відбулися перші заїзди саней-двійок у чоловіків на 23-х зимових Олімпійських іграх, передає кореспондент УНН.

Україну в даній дисципліні представили Олександр Оболончик із Романом Захарківим. Протягом спуску наші спортсмени припустилися кількох помилок і з результатом 48,316 секунди посіли останнє 20 місце.

"Жовто-блакитні" відстали від лідерів німців Тобіасіа Вендла і Тобіаса Арлта на 2,496 с.

Зауважимо, що в українців буде змога виправити ситуацію у другому заїзді, який відбудеться пізніше.

Відзначимо, що для Оболончика дані Олімпійські ігри другі в карєрі, а для Захарківа – треті.

Нагадаємо, що збірна України визначилась зі складом естафетної гонки санного спорту.

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