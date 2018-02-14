Украинский дуэт саночников стартовал на ОИ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Пхенчхане состоялись первые заезды саней-двоек у мужчин на 23-х зимних Олимпийских играх, передает корреспондент УНН.
Украина в данной дисциплине представили Александр Оболончик с Романом Захаркивом. В течение спуска наши спортсмены допустили несколько ошибок и с результатом 48,316 секунды заняли последнее 20 место.
"Желто-голубые" отстали от лидеров немцев Тобиасиа Вендль и Тобиаса Арлта на 2,496 с.
Заметим, что у украинцев будет возможность исправить ситуацию во втором заезде, который состоится позже.
Отметим, что для Оболончика данные Олимпийские игры вторые в карьере, а для Захаркива - третьи.
Напомним, что сборная Украины определилась с составом эстафетной гонки санного спорта.