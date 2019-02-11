Український боксер Шелестюк повертається на ринг після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Український боксер, бронзовий медаліст Олімпіади-2012 Тарас Шелестюк проведе перший поєдинок після перерви. Про це сам спортсмен повідомив у своєму Instagram, передає УНН.
"Мене не зупинити. Я повертаюся на ринг. Наступний бій 9 березня в Оріндж, Каліфорнія", - повідомив він.
Додамо, Тарас Шелестюк - український професійний боксер. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні (2012), чемпіон світу (2011), бронзовий призер Чемпіонату Європи (2010), переможець Кубка Європи (2010), триразовий чемпіон України (2009, 2010, 2011). Заслужений майстер спорту України з боксу.
У липні 2017 року Шелестюк здобув десяту перемогу нокаутом в кар'єрі.
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