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Украинский боксер Шелестюк возвращается на ринг после перерыва

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский боксер, бронзовый медалист Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк проведет первый поединок после перерыва. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram, передает УНН.

"Меня не остановить. Я возвращаюсь на ринг. Следующий бой 9 марта в Ориндж, Калифорния", - сообщил он.

Добавим, Тарас Шелестюк - украинский профессиональный боксер. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2011), бронзовый призер Чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.

В июле 2017 года Шелестюк одержал десятую победу нокаутом в карьере.

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Публикация от Shelestyuk Taras (@tarasshelestyuk)

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