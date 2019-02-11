Украинский боксер Шелестюк возвращается на ринг после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украинский боксер, бронзовый медалист Олимпиады-2012 Тарас Шелестюк проведет первый поединок после перерыва. Об этом сам спортсмен сообщил в своем Instagram, передает УНН.
"Меня не остановить. Я возвращаюсь на ринг. Следующий бой 9 марта в Ориндж, Калифорния", - сообщил он.
Добавим, Тарас Шелестюк - украинский профессиональный боксер. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне (2012), чемпион мира (2011), бронзовый призер Чемпионата Европы (2010), победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011). Заслуженный мастер спорта Украины по боксу.
В июле 2017 года Шелестюк одержал десятую победу нокаутом в карьере.
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