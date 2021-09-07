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Український боксер Редкач заявив, що не любить українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Український боксер Іван Редкач заявив, що любить Україну, але не любить людей, які "там живуть без мрії, мотивації та своєї думки". Про це він написав у сторіс в Instagram, передає УНН.

Цитата

“Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії та мотивації, без своєї думки, жебраки в душі”, — написав Редкач.

Пізніше, коментуючи свої слова про нелюбов до українців, боксер додав, що в Україні все ж залишилися адекватні люди, проте більшість стадо баранів.

“Люблю Україну, там ще залишилися адекватні люди у яких є своя думка та своє я, а більшість як стадо баранів”, — зазначив боксер.

Доповнення

Іван Редкач останнім часом виступав у першій напівлегкій вазі (до 63,5 кг). На професійному рингу він виграв 23 поєдинки, зазнав шести поразок та один бій звів унічию.

Нагадаємо, минулого року між українським боксером напівсередньої вагової категорії Іваном Редкачом та чемпіоном світу у легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком стався конфлікт.

Редкач розповів про неадекватну поведінку Ломаченка у церкві.

Згодом він також прирівняв Ломаченка до Путіна.

Українські Національні Новини

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