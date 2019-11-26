Український бодібілдер тріумфував на турнірі в Мексиці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Непереможний на професійному рівні український спортсмен Дмитро Горобець підтвердив титул кращого з кращих у Мексиці на змаганнях з бодібілдингу "Elite Pro Cancun", інформує УНН з посиланням на Федерацію бодібілдингу України.
На турнірі “Elite Pro Cancun” дворазовий чемпіон світу серед “Elite Pro” з Черкас здобув перемогу у категорії “менс фізик”.
“Другий раз я в Мексиці, поки що найкраща країна, де я встиг побувати. Кажуть, що мені перемоги легко даються ну нехай і так, 15 перемога поспіль”, — йдеться у повідомленні Горобця на його сторінці у Facebook.
Варто відзначити, що у свою чергу киянин Василь Ремізов посів четверте місце на турнірі у категорії чоловічого бодібілдингу.
Як повідомляв УНН, Горобець ставав абсолютним чемпіоном світу з бодібілдингу.