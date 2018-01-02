Український баскетболіст відзначився 29 очками в поєдинку NCAA
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В американській університетській баскетбольній лізі (NCAA) пройшов поєдинок за участі команди українського легіонера Богдана Близнюка, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Лучанин Близнюк, який захищає кольори університету “Східного Вашингтону”, переграв суперників з “Північної Дакоти” з рахунком 77:64. Сам Близнюк за 37 хвилин на паркеті відзначився 29 балами (11/13 двоочкові, 1/5 триочкові, 4/5 штрафні) забрав 4 підбирання та виконав по дві передачі, перехоплення та блок-шоти.
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Зазначено, що університет Близнюка наразі займає 9 позицію в конференції “Big Sky” та має досить примарні шанси на потрапляння в “Березневе шаленство”.
Додамо, що Святослав Михайлюк та “Канзас” розпочнуть 2018 рік матчем проти “Тексас Теч” 3 січня, а третій український представник в NCAA Віталій Шибель, який грає за “Арізону Стейт” зіграє перший матч у новому році аж 4 січня, коли на виїзді його команда зустрінеться з “Колорадо”.
Нагадаємо, представник Львівщини Віктор Дідух став переможцем у номінації “Кращий тенісист-паралімпієць 2017” Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF).