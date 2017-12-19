Український баскетболіст провів результативну гру в чемпіонаті Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній капітан збірної України з баскетболу центровий Кирило Фесенко допоміг своєму "Авеліно" перемогти на виїзді в 11 турі чемпіонату Італії "Пезаро" – 83:78, повідомляє УНН з посиланням на сайт Серії А.
Українець після тривалого відновлення через пошкодження почав вливатися в колектив і за 13 отриманих ігрових хвилин набрав 10 очок, 5 підбирань, 3 передачі. Причому реалізував 5 із 5 кидків. "Авеліно" посідає друге місце чемпіонату з 8 перемогами і 3 програшами.
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Зазначимо, що загалом Фесенко провів тільки 5-й поєдинок у Серії А цього сезону. Більше 10 очок йому вдавалося заробити лише одного разу – у зустрічі з "Венецією" він відзначився 12-ма.
Зауважимо, що В’ячеслав Кравцов, який одягнув капітанську пов’язку в збірній України після травми Фесенка, також переміг разом зі своєю командою. Його "Ескішехір" переграв на виїзді "Єшілгіресун" у матчі 11 туру чемпіонату Туреччини – 87:79.
Наш співвітчизник отримав 6:50 хвилини, набравши 2 очки та 1 підбирання.
Додамо також, "Ескішехір" посідає 4 місце в турецькій першості - 8 звитяг.
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