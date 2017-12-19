Украинский баскетболист провел результативную игру в чемпионате Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Бывший капитан сборной Украины по баскетболу центровой Кирилл Фесенко помог своему "Авелино" победить на выезде в 11 туре чемпионата Италии "Пезаро" - 83:78, сообщает УНН со ссылкой на сайт Серии А.
Украинец после длительного восстановления после повреждения начал вливаться в коллектив и за 13 полученных игровых минут набрал 10 очков, 5 подборов, 3 передачи. Причем, спортсменом было реализовано 5 из 5 бросков. "Авелино" занимает второе место чемпионата с 8 победами и 3 проигрышами.
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Отметим, что в целом Фесенко провел только 5-й поединок Серии А в этом сезоне. Более 10 очков ему удавалось заработать лишь однажды - во встрече с "Венецией" он отметился 12-ю.
Заметим, что Вячеслав Кравцов, который одел капитанскую повязку сборной Украины после травмы Фесенко, также победил вместе со своей командой. Его "Эскишехир" обыграл на выезде "Ешилгиресун" в матче 11 тура чемпионата Турции - 87:79.
Наш соотечественник получил 6:50 минуты, набрав 2 очка и 1 подбор.
Добавим также, "Эскишехир" занимает 4 место в турецкой первенства - 8 побед.
Напомним, украинский специалист Виталий Черний стал исполняющим обязанности главного тренера литовского БК "Литкабелис".