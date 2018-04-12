Український баскетболіст отримав престижну нагороду від БК "Канзас"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Баскетболіст молодіжної збірної України Святослав Михайлюк отримав нагороду “Mr. Jayhawk” за підсумками виступів у складі БК “Канзас Джейхокс” в сезоні 2017-18 років, передає УНН з посиланням на сайт “Канзасу”.
Дану нагороду вручають баскетболістам, які залишили найбільш помітний вклад в історії клубу на майданчику і за її межами. Цього року Михайлюк розділив звання “Mr. Jayhawk” разом зі своїм колегою по команді Девонте Гремом.
“Для мене було благословенням провести чотири роки в „Канзасі“, бути частиною цієї команди і творити з нею історію”, — розповів уродженець Черкас після церемонії нагородження.
Зазначимо, що у заключному сезоні за “Джейхокс” Михайлюк проводив на паркеті по 34,5 хвилини за які набирав по 14,6 очок, 3,9 підбирань і 2,7 передачі при 44,4 відсотках реалізованих триочкових.
Додамо також, “Канзас” у цьому сезоні завершив виступи на стадії півфіналу фіналу чотирьох NCAA.