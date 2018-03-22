Український бадмінтоніст став призером Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У чеському Карвіні відбувся етап Кубку Європи з бадмінтону — турнір рівня “International Series”, на якому бронзову нагороду виборов харківський спортсмен Дмитро Завадський, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Завадський завоював медаль у чоловічій одиночній категорії. У кваліфікації харків’янин обіграв суперників з Англії та Індії, а в основній сітці стартував з перемоги 21:9, 21:18 над одноклубником харків’янином Олександром Шмундяком. Потім Дмитро з рахунком 21:16, 16:21, 21:16 здолав Кая Шаєфера з Німеччини, а в чвертьфіналі чеського бадмінтоніста Яна Лоуда 21:9, 21:14.
Суперником українця у півфіналі став представник Індії Субханкар Дей. Пройти його Завадському не вдалося. Поступившись із рахунком 12:21, 21:16, 17:21, він став бронзовим призером.
Зазначимо, що індієць став срібним призером, поступившись у фіналі Віктору Свендсену з Данії.
Нагадаємо, що призер Олімпійських ігор з бадмінтону помер у віці 35 років.