Український арбітр Б.Рижик всьоме працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Євроліга назвала арбітрів, які обслуговуватимуть матчі Фіналу чотирьох даного турніру. Серед вісімки найдосвідченіших у Європі знову опинився українець Борис Рижик, інформує УНН з посиланням на сайт Євроліги.
Для нашого арбітра це вже сьомий Фінал чотирьох Євроліги. Разом з італійцем Луїджі Ламоніка та німцем Робертом Лоттермозером вони є найдосвідченішими на вирішальній стадії найпрестижніших міжнародних клубних змагань Старого світу.
Також на Фіналі чотирьох працюватимуть: Даніель Хьєррезуело (Іспанія), Дамір Явор (Словенія), Мілівое Йовчич (Сербія), Олег Латишев (Латвія) і Фернандо Роча (Португалія).
Відзначимо, що матчі Фіналу чотирьох відбудуться 18-21 травня в Стамбулі. У півфіналах зіграють турецький “Фенербахче” із іспанським “Реалом” та грецький “Олімпіакос” з російським “ЦСКА”.
Додамо також, на чвертьфінальній стадії “Фенербахче з рахунком 3:0 у серії переграв грецький “Панатінаїкос”, “ЦСКА” з ідентичним результатом переміг іспанську “Басконію”, “Реал” завдав поразки турецькій “Дарюшшафаці” — 3:1, а “Олімпіакос” вирвав перемогу в турецького “Анадолу Ефес Пілсен” — 3:2.