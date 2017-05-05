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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Український арбітр Б.Рижик всьоме працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. Євроліга назвала арбітрів, які обслуговуватимуть матчі Фіналу чотирьох даного турніру. Серед вісімки найдосвідченіших у Європі знову опинився українець Борис Рижик, інформує УНН з посиланням на сайт Євроліги.

Український арбітр Б.Рижик всьоме працюватиме на Фіналі чотирьох Євроліги

Для нашого арбітра це вже сьомий Фінал чотирьох Євроліги. Разом з італійцем Луїджі Ламоніка та німцем Робертом Лоттермозером вони є найдосвідченішими на вирішальній стадії найпрестижніших міжнародних клубних змагань Старого світу.

Також на Фіналі чотирьох працюватимуть: Даніель Хьєррезуело (Іспанія), Дамір Явор (Словенія), Мілівое Йовчич (Сербія), Олег Латишев (Латвія) і Фернандо Роча (Португалія).

Відзначимо, що матчі Фіналу чотирьох відбудуться 18-21 травня в Стамбулі. У півфіналах зіграють турецький “Фенербахче” із іспанським “Реалом” та грецький “Олімпіакос” з російським “ЦСКА”.

Додамо також, на чвертьфінальній стадії “Фенербахче з рахунком 3:0 у серії переграв грецький “Панатінаїкос”, “ЦСКА” з ідентичним результатом переміг іспанську “Басконію”, “Реал” завдав поразки турецькій “Дарюшшафаці” — 3:1, а “Олімпіакос” вирвав перемогу в турецького “Анадолу Ефес Пілсен” — 3:2.

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