Украинский арбитр Б.Рижик в седьмой раз будет работать на Финале четырех Евролиги
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Евролига назвала арбитров, которые будут обслуживать матчи Финала четырех данного турнира. Среди восьмерки найболее опытных в Европе снова оказался украинец Борис Рыжик, информирует УНН со ссылкой на сайт Евролиги.
Для нашего арбитра это уже седьмой Финал четырех Евролиги. Вместе с итальянцем Луиджи Ламоника и немцем Робертом Лоттермозером они есть самыми опытными на решающей стадии престижных международных клубных соревнований Старого света.
Также на Финале четырех будут работать Даниэль Хьеррезуело (Испания), Дамир Явор (Словения), Миливое Йовчич (Сербия), Олег Латышев (Латвия) и Фернандо Роча (Португалия).
Отметим, что матчи Финала четырех состоятся 18-21 мая в Стамбуле. В полуфиналах сыграют турецкий “Фенербахче” с испанским “Реалом” и греческий “Олимпиакос” с российским “ЦСКА”.
Добавим также, на четвертьфинальной стадии “Фенербахче” со счетом 3: 0 в серии обыграл греческий “Панатинаикос”, “ЦСКА” с идентичным результатом победил испанскую “Басконии”, “Реал” нанес поражение турецкой “Дарюшшафаци” — 3: 1, а “Олимпиакос” вырвал победу у турецкого “Анадолу Эфес Пилсен” — 3: 2.