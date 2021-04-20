Українським солдатам заборонили відповідати на провокації бойовиків на лінії фронту - Кулеба

Цитата:

"Ситуація є напруженою. Українських солдат проінструктовали не реагувати на будь-які провокації на лінії фронту. На жаль, інша сторона робить все, щоб їх спровокувати", - сказав Кулеба.

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За його словами, починаючи з січня 2021 року на Донбасі загинули 30 українських солдатів, з яких більшість були вбиті снайперами. Міністр підкреслив, що "постріл снайпера - це навмисне вбивство".

"Ми маємо поводитись дуже обмірковано і демонструвати стримування, як би складно це не було. І ні, Україна не планує будь-яких провокацій чи ескалацій, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Ми вкладаємо всі сили у політичне і дипломатичне вирішення конфлікту", - додав він.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.