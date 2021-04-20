Украинским солдатам запретили отвечать на провокации боевиков на линии фронта - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Украинским военным приказано не реагировать на провокации боевиков на Донбассе. Об этом на брифинге во вторник сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.
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"Ситуация напряженная. Украинских солдат проинструктовалы не реагировать на любые провокации на линии фронта. К сожалению, другая сторона делает все, чтобы их спровоцировать", - сказал Кулеба.
Детали
По его словам, начиная с января 2021 года на Донбассе погибли 30 украинских солдат, из которых большинство были убиты снайперами. Министр подчеркнул, что "выстрел снайпера - это преднамеренное убийство".
"Мы должны вести себя очень обдуманно и демонстрировать сдерживание, как бы сложно это ни было. И нет, Украина не планирует каких-либо провокаций или эскалаций, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы вкладываем все силы в политическое и дипломатическое решение конфликта", - добавил он.
Контекст
В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.
Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины - на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточение до 25 батальонных тактических групп, что в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.
По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 года вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно - в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.