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Українським олімпійцям вже виплатили призові за медалі - міністр

Київ • УНН

 • 24352 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Українським спортсменам, які завоювали призові місця у Олімпійських Іграх - 2020 в Токіо, вже почали виплати призових за медалі. Про це повідомив міністр молоді і спорту України Вадим Гутцайт у ефірі одного з телеканалів, передає УНН.

Цитата:

"Усі наши спортсмени вже практично отримали грошові нагороди. Вони ж там день, два, ми вже зробили ці всі накази, вони вже ці всі кошти отримали", - сказав Гутцайт.

Деталі

Так, спортсмени, які завоювали призові місця у Олімпійських Іграх в Токіо, вже отримали майже 2 мільйони доларів, що були виділені із українського бюджету. За перше місце було призначено - 125 тисяч доларів, за друге - 80 тисяч доларів, а за третє - 55 тисяч доларів. Таким чином, за здобуті 19 нагород українським спортсменам загалом мали виплатити 49,57 мільйона гривень, або 1,84 мільйона доларів.

Також міністр зауважив, що з українськими олімпійцями збираються провести зустріч. "Ми будемо зустрічатись, ми будемо вітати, Президент в п’ятницю вже буде зустрічатися зі спортсменами, будем нагороджувати", - додав Гутцайт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт пояснив, чому Україна на Олімпіаді у Токіо показала антирекорд по "золоту"

Додамо

Збірна України потрапила до числа 20-и найкращих збірних за загальною кількістю здобутих медалей на Олімпіаді-2020 в Токіо. Україна із одним "золотом", 6 срібними медалями та 12-ма бронзовими обійняла 16-й рядок за загальною кількістю одержаних нагород. Натомість у медальному заліку українська збірна стала 44-й.

Міністр у справах молоді та спорту України Вадим Гутцайт, попри лише одну золоту медаль, вважає великим успіхом виступ української збірної в Японії.

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