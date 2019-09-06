Українських миротворців у Конго не можуть вакцинувати вже місяць - посол ЮНІСЕФ

"Українських миротворців місії ООН в Конго так і не вакцинували", - вказав він.

Зі слів Тополі, місяць тому, 9-го серпня, відбулася міжвідомча нарада, на якій обговорювали це питання. "Всі фахівці погодилися, що єдиний дієвий превентивний захід, визнаний усіма країнами світу - це вакцинація, альтернативи якій не існує! Колективно і майже одноголосно прийшли до рішення терміново, строком у два тижні, вакцинувати вже відряджених до ДР Конго військовослужбовців, для запобігання зараження та занесення в Україну небезпечних вірусних інфекцій: менінгококової інфекції, черевного тифу, холери, чуми. Представники ,також погодилися, що термінова вакцинація - потрібна! Про що свідчить протокол наради (який, до речі, нікому з присутніх на підпис так і не надали)", - зазначив молодіжний посол ЮНІСЕФ.

Він зауважив, що спільно були знайдені механізми реалізації рішення щодо вакцинації миротворців, які вже перебувають в ДР Конго. "Представник Офісу Президента Максим Кречетов у присутності головуючого заявив про всебічну підтримку (в разі потреби) для максимально швидкого втілення в життя рішення даної наради", - зазначив Тополя.

"І ось... пройшов місяць… 1. Миротворці не вакциновані. 2. Строки вийшли. 3. Основне протокольне рішення міжвідомчої наради не виконано. 4. Протягом цього терміну ні мене, ні Офіс Президента про відсутність результату та зрив термінів не інформували. За підтримкою щодо виконання рішення наради до ОП не зверталися!", - повідомив посол ЮНІСЕФ.

За його словами, вже восени миротворці повернуться додому, питання додаткових карантинних заходів на нараді обговорювалось як запасний варіант. "Мені прикро, що у результаті бездіяльності цей варіант стає основним", - додав Тополя.

"Зазначу, що по історії з вакцинацією миротворців триває службове розслідування. Сподіваюся, що начальник ВСП генерал І.Л. Криштун, перед виходом на пенсію, неупереджено з'ясує: як же так сталося, що протягом шести попередніх місяців - питання вакцинації попередньої ротації миротворців ніяк не вирішувалося, а після резонансу, заяви до СБУ і міжвідомчої наради - вакцинація майбутньої ротації швидко стала можливою? Та ще й протягом якихось лише 10 днів! 15 серпня 2019 - надходить звернення компанії Санофі на МОЗ України вих № 9264, і вже 22 серпня 2019 МОЗ дає погодження на ввезення та закупівлю вакцин проти менінгококової інфекції, черевного тифу, холери для забезпечення майбутньої ротації миротворчої місії у ДР Конго", - розповів Тополя.

Він також повідомив, що нового міністра "знову переконують, що вакцинація не потрібна, але... необхідні вакцини для нової ротації таки закуповують".

"Нова ВР має ініціювати зміни в законодавство, принаймі мені це обіцяли", - підсумував він.

Нагадаємо, експерт розвіяв міфи щодо ризиків вакцинації.