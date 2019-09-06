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Украинских миротворцев в Конго не могут вакцинировать уже месяц - посол ЮНИСЕФ

Украинских миротворцев в Конго не могут вакцинировать уже месяц - посол ЮНИСЕФ

Киев  •  УНН

 • 17859 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Украинских миротворцев миссии ООН в Конго не могут вакцинировать от ряда опасных заболеваний уже месяц. Об этом сообщил молодежный посол ЮНИСЕФ в Украине Тарас Тополя в Facebook, передает УНН.

"Украинских миротворцев миссии ООН в Конго так и не вакцинировали", - отметил он.

По словам Тополи, месяц назад, 9-го августа, состоялось межведомственное совещание, на котором обсуждали этот вопрос. "Все специалисты согласились, что единственная действенная превентивная мера, признанная всеми странами мира - это вакцинация, альтернативы которой не существует! Коллективно и почти единогласно пришли к решению срочно, сроком в две недели, вакцинировать уже командированных в ДР Конго военнослужащих, для предотвращения заражения и занесения в Украину опасных вирусных инфекций: менингококковой инфекции, брюшного тифа, холеры, чумы. Представители ГВМУ также согласились, что срочная вакцинация - нужна! О чем свидетельствует протокол совещания (который, кстати, никому не присутствующих на подпись так и не предоставили)", - отметил молодежный посол ЮНИСЕФ.

Он отметил, что совместно были найдены механизмы реализации решения о вакцинации миротворцев, которые уже находятся в ДР Конго. "Представитель Офиса Президента Максим Кречетов в присутствии председателя заявил о всесторонней поддержке (в случае необходимости) для максимально быстрого воплощения в жизнь решения данного совещания", - отметил Тополя.

"И вот... прошел месяц... 1. Миротворцы не вакцинированы. 2. Сроки вышли. 3. Основное протокольное решение межведомственного совещания не выполнено. 4. В течение этого срока ни меня, ни Офис Президента об отсутствии результата и срыве сроков не информировали. За поддержкой по выполнению решения совещания в ОП не обращались!" - сообщил посол ЮНИСЕФ.

По его словам, уже осенью миротворцы вернутся домой, вопрос дополнительных карантинных мероприятий на совещании обсуждался как запасной вариант. "Мне жаль, что в результате бездействия этот вариант становится основным", - добавил Тополя.

"Отмечу, что по истории с вакцинацией миротворцев продолжается служебное расследование. Надеюсь, что начальник ВСП генерал И.Л. Криштун, перед выходом на пенсию, беспристрастно выяснит: как же так случилось, что в течение шести предыдущих месяцев - вопрос вакцинации предыдущей ротации миротворцев никак решался, а после резонанса, заявления в СБУ и межведомственного совещания - вакцинация будущей ротации быстро стала возможной? Да еще и в течение каких-то всего 10 дней! 15 августа 2019 года - поступает обращение компании Санофи на Минздрав Украины исх. № 9264, и уже 22 августа 2019 года Минздрав дает согласие на ввоз и закупку вакцин против менингококковой инфекции, брюшного тифа, холеры для обеспечения будущей ротации миротворческой миссии в Конго", - рассказал Тополя.

Он также сообщил, что нового министра "вновь убеждают, что вакцинация не нужна, но ... необходимые вакцины для новой ротации таки закупают".

"Новая ВР должна инициировать изменения в законодательство, по крайней мере мне это обещали", - резюмировал он.

Напомним, эксперт развеял мифы о рисках вакцинации.

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