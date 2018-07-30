Українські військові підкорили Монблан

"27.06.2018 року наші військовослужбовці здійснили сходження на вершину Монблану - найвищої точки Альп та Європи. І попри те, що це відбувалось під час відпустки, наші патріоти працюють над своїм професіоналізмом та вишколом. Ми готові до будь-яких перешкод", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, французька влада обмежила доступ до гори Монблан щонайменше на тиждень через збільшення кількості туристів, які намагаються підкорити найвищу вершину Європи. Високопосадовець у департаменті Верхня Савоя заявив, що обмеження, які ввели в суботу, стосуються дуже популярного "королівського маршруту". Також влада зауважила, що це стало необхідним через "дуже серйозні ризики для громадського порядку" з точки зору безпеки та рівня забруднення.



