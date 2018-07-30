Украинские военные покорили Монблан

"27.06.2018 годп наши военнослужащие совершили восхождение на вершину Монблана - самой высокой точки Альп и Европы. И несмотря на то, что это происходило во время отпуска, наши патриоты работают над своим профессионализмом и подготовкой. Мы готовы к любым препятствий", - говорится в сообщении.



Напомним, французские власти ограничили доступ к горе Монблан минимум на неделю из-за увеличения количества туристов, которые пытаются покорить самую высокую вершину Европы. Чиновник в департаменте Верхняя Савоя заявил, что ограничения, которые ввели в субботу, касающиеся очень популярного "королевского маршрута". Также власти заметила, что это стало необходимым из-за "очень серьезных рисков для общественного порядка" с точки зрения безопасности и уровня загрязнения.



