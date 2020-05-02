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Українські військові медики отримали капсулу для транспортування хворих на інфекційні хвороби

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" закупив капсули для транспортування хворих на інфекційні хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.

Українські військові медики отримали капсулу для транспортування хворих на інфекційні хвороби

"Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" закупив у товариства з обмеженою відповідальністю "Креатив-Агромарш" з міста Кременчук, бокс-ізолятор для транспортування інфікованих хворих "БІО-БОКС 20060". Це остання модифікація з восьми капсул, виготовлених на підприємстві з урахуванням зауважень військових лікарів. Однією з її особливостей є можливість транспортування пацієнта у напівсидячому положенні", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що бокс виготовлений із герметичного матеріалу, має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також в ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим. Капсула вже пройшла всі необхідні випробування.

Цей мобільний засіб дозволяє проводити транспортування осіб з підозрою на зараження особливо небезпечними інфекційними хворобами до спеціалізованих стаціонарних медичних закладів без ризику для супроводжуючого персоналу.

Нагадаємо, станом на 7:00 2 травня, у Збройних Силах України коронавірусну хворобу COVID-19 мають 45 військовослужбовців.

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