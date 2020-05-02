Українські військові медики отримали капсулу для транспортування хворих на інфекційні хвороби
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" закупив капсули для транспортування хворих на інфекційні хвороби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу командування Медичних сил ЗСУ.
"Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" закупив у товариства з обмеженою відповідальністю "Креатив-Агромарш" з міста Кременчук, бокс-ізолятор для транспортування інфікованих хворих "БІО-БОКС 20060". Це остання модифікація з восьми капсул, виготовлених на підприємстві з урахуванням зауважень військових лікарів. Однією з її особливостей є можливість транспортування пацієнта у напівсидячому положенні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що бокс виготовлений із герметичного матеріалу, має маску, прилади для подачі кисню, компресор і фільтри для знезараження повітря. Також в ізолятор вмонтовані рукавиці-манжети, щоб лікарі могли проводити будь-які маніпуляції без контакту із хворим. Капсула вже пройшла всі необхідні випробування.
Цей мобільний засіб дозволяє проводити транспортування осіб з підозрою на зараження особливо небезпечними інфекційними хворобами до спеціалізованих стаціонарних медичних закладів без ризику для супроводжуючого персоналу.
Нагадаємо, станом на 7:00 2 травня, у Збройних Силах України коронавірусну хворобу COVID-19 мають 45 військовослужбовців.