Украинские военные медики получили капсулу для транспортировки больных инфекционными болезнями

"Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" закупил у общества с ограниченной ответственностью "Креатив-Агромарш" из города Кременчуг, бокс-изолятор для транспортировки инфицированных больных "БИО-БОКС 20060". Это последняя модификация с восьми капсул, изготовленных на предприятии с учетом замечаний военных врачей. Одной из ее особенностей является возможность транспортировки пациента в полусидячем положении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что бокс изготовлен из герметичного материала, имеет маску, приборы для подачи кислорода, компрессор и фильтры для обеззараживания воздуха. Также в изолятор встроенны рукавицы-манжеты, чтобы врачи могли проводить любые манипуляции без контакта с больным. Капсула уже прошла все необходимые испытания.

Этое мобильное средство позволяет проводить транспортировку лиц с подозрением на заражение особо опасными инфекционными болезнями в специализированые стационарные медицинские учреждения без риска для сопровождающего персонала.

Напомним, по состоянию на 7:00 2 мая, в Вооруженных Силах Украины коронавирусную болезнь COVID-19 имеют 45 военнослужащих.