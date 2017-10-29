Українські військові через провокації застосували проти бойовиків кулемети
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Минулої доби незаконні збройні формування здійснили 16 обстрілів українських позицій у зоні проведення АТО, українські військові змушені були застосувати великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це сьогодні сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Українські військові застосовували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, щоразу змушували противника припинити вогонь", - сказав він.
За словами Лисенка, минулої доби бойовики здійснили 16 обстрілів позицій сил АТО, з яких 14 були прицільними.
Він уточнив, що на донецькому напрямку бойовики здійснили найбільше обстрілів наших позицій.
"Тричі під вогонь гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапляли позиції сил АТО в районі Авдіївки, двічі поблизу населених пунктів Новельське та Піски. При цьому по позиціях у населених пунктах Піски окупанти здійснили обстріл із БПМ", - зазначив він.
При цьому, наголосив речник Міноборони, вночі на луганському напрямку російсько-окупаційні війська прицільно обстріляли з БМП позиції сил АТО поблизу Трьохізбенки, але українські військові не відповідали на цю провокацію.
Нагадаємо, за минулу добу, 28 жовтня, бойовики 16 разів порушили перемир’я.